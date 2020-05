Boulogne-sur-Mer : nuit agitée avec deux agressions à l'arme blanche, les auteurs présumés interpellés

L'agresseur présumé bien connu

Cette nuit, les #policiers de Boulogne sur Mer sont appelés pour une personne gravement blessée par arme blanche à Outreau. Rapidement sur place, ils portent secours à la victime dont l'artère fémorale est touchée en attendant les #pompiers et le #SMUR L'auteur est placé en GAV. pic.twitter.com/gnA9as0Fmi — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) May 28, 2020

Les premiers faits se sont produits peu après minuit, rue du Bras d'or à Boulogne-sur-Mer. Un homme d'une trentaine d'années s'est de lui-même rendu au commissariat situé à proximité pour demander de l'aide.Il était gravement blessé par arme blanche au niveau de la jambe, avec l'artère fémorale touchée. Il a été transporté au centre hospitalier où il a dû être opéré, son pronostic vital n'est pas engagé.Les policiers se sont rendus sur les lieux de l'agression, où ils ont retrouvé le couteau utilisé, et ont repéré l'auteur présumé au volant de son véhicule, "qui a manqué de peu" de renverser les fonctionnaires, selon une source policière.Bien connu (défavorablement) au commissariat de Boulogne, le jeune homme a été interpellé un peu plus tard chez ses parents à Outreau. Il a été placé en garde à vue.Une deuxième rixe avec utilisation d'arme blanche s'est produite à l'aube, entre 6h et 6h30, boulevard Daunou à Boulogne-sur-Mer. La police a été avertie par un appel 17.Quatre personnes étaient impliquées. Deux victimes ont été hospitalisées, l'une pour 13 points de suture au crâne et l'autre pour une blessure au bras. Elles étaient sorties de l'hôpital ce jeudi matin.Deux auteurs présumés ont été interpellés sur les lieux de l'agression et placés en garde à vue.On ignore encore les causes de ces deux rixes.