Boulogne-sur-Mer : un octogénaire évacué en urgence d'un paquebot pour être hospitalisé

Un homme âgé de 85 ans a dû être évacué d'un paquebot alors que ce dernier passait à 12 km de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans la soirée du vendredi 30 août, a-t-on appris par la préfecture maritime Manche Mer du Nord.



L'intervention s'est faite vers 20 heures : un passager du Vasco de Gamma a signalé auprès d'un médecin également à bord qu'il souffrait de douleurs, et ce dernier a à son tour alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez.



Sur ces indications, il a été décidé de dépêcher l'hélicoptère de la Marine nationale. L'octogénaire a été hélitreuillé avec son épouse et pris en charge au Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.