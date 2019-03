A Boulogne-sur-Mer, on va effaroucher les goélands avec un laser

Un dispositif lumineux qui empêchera les oiseaux de s'y fixer

Attention le goéland, ce n’est pas une mouette. On le reconnaît facilement : un long bec jaune avec une tache rouge

un cri grave et strident, la mouette est rieuse

une taille de 55 à 67 cm avec 1,58 métre d'envergure, bien plus grand que la mouette

une vitesse de 40 km/h

Ils peuvent être argentés bruns, marins ou cendrés et pour corser le tout les jeunes goélands sont bruns jusqu’à environ 3 ans

Considéré comme nuisibles dans certaines villes du littoral, l. La lutte contre sa prolifération est soumise à autorisation. A la direction de la mer, des ports et du littoral annonce: le site de l'écluse Loubet sera équipé d'Le site est en effet très prisé par les goélands qui se nourrissent du poisson que raménent les chalutiers. Ces oiseaux sont particulièrement sensibles à la lumière verte et réagissent à la vision du danger. L'accés au bassin Loubet voit passer prés dequi alimentent les entreprises de transformation du poisson.L'écluse est entretenue par les personnels de la région des Hauts-de-France. "Les fientes dégradent l'ouvrage et provoquent des risques de glissades pour les techniciens qui travaillent sur place" rapelle Paulette Julien-Peuvion , conseillère régionale des, et membre de la Commission Pêche. « Il ne s’agit pas d'éradiquer les oiseaux mais de les éloigner. D'une portée de 2 500 métres, ce laser est aussi efficace la nuit que le jour», souligne-t-elle.Cette nouvelle solution a été proposée par l’entreprise Biotope , spécialisée dans des projets liés à la préservation de l’environnement. Déja expérimenté sur l'aéroport Rhone-Alpes, le coût de ce dispositif devrait atteindre, ici, entreselon Paulette Julien-Peuvionsera installé cet été, sur le toit du batiment de l'écluse Loubet.D'autres méthodes ont deja été expérimentées dans le villes du littoral. Comme par exemple,! Ils permettent d'atteindre les nids, difficiles d'accès, afin de vaporiser un produit stérilisant sur les oeufs.Autre exemple : Pour lutter efficacement contre ces oiseaux marins,pour les stériliser ou les empécher de nicher sur les façades. Depuis l'an dernier, 25% des nids de goélands ont disparu du centre-ville deLes goélands que l’on aperçoit en ce moment sont, pour la plupart,Mais l’hiver, les juvéniles migrent souvent vers le sud de la France, l'Espagne, l'Italie. D’autres goélands se mélangent aux autochtones suivant les saisons. Ainsi,Pour eux, c’est un peu le Sud ! Les espèces à observer sur le site sont les Goélands leucophées, pontiques et bourgmestres. D'autrescomme la Mouette de Franklin, le Goéland à ailes blanches, le Goéland à bec cerclé, le Goéland d'Amérique, le Goéland d'Audouin et la Mouette Atricille. Le Cormoran huppé est aussi assez fréquent.