Boulogne-sur-Mer : onze migrants en difficulté secourus au large de la côte

11 km de la côte

[SAUVETAGE] ➡️ https://t.co/FWgYmVGGHp Une embarcation de migrants secourue au large de @Ville_Boulogne grâce au #CROSS Gris-Nez et la vedette des affaires maritimes de Boulogne. pic.twitter.com/5KbIdlvk4k — PREMAR Manche (@premarmanche) November 24, 2019

Onze migrants, dont un adolescent, ont été secourus au large du Pas-de-Calais, à hauteur de Boulogne-sur-Mer, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche dans une embarcation, ce dimanche matin.Peu après 9 heures, les migrants ont alerté eux-même le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez en indiquant être en difficulté, à 11 km de Boulogne-sur-Mer.La vedette Armoise est alors déployée, de même que l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. C'est finalement l'Armoise qui repèrera en premier l'embarcation, dans laquelle se trouvaient une femme et dix hommes, dont un adolescent.Ces derniers étaient sains et sauf, malgré une légère hypothermie. Ils ont été déposés à Boulogne-sur-Mer, où les attendaient la Police aux frontières et le SAMU.