Boulogne-sur-Mer : des oreilles et un nez vendus aux enchères

Le nez géant mis en vente sur le site de webenchères / © capture d'écran webenchères

Développement durable

reportage de France 3 Côte d'Opale diffusé en février 2017

Qui veut d'un nez d'1,80 m de long ou d'une paire d'oreilles de 2 m de haut ? Mise à prix : 1000 euros pièce. Du, la ville deorganise une vente aux enchères de son matériel réformé sur le site internet un site réservé aux collectivités territoriales.Au total,aussi divers que desen passant par desou dessont proposés entre 25 et 1000 euros, au départ. Les décorations proviennent pour la plupart des jardins éphèmères de la ville : "Les 5 sens", "Boulogne fait son cinéma" ou "Les fables de La Fontaine"."Ce dispositif, économique et écologique, permet de donner une seconde vie au matériel municipal. Une démarche de développement durable qui a pour but de faire de la place dans les locaux de stockage, sans gaspillage, et tout en générant quelques rentrées d’argent pour la collectivité", affirme le site de la ville Ce n'est pas la première fois que la commune organise ce type de ventes. Il y a deux ans, le nez et les oreilles avaient déjà été proposés ... Mais visiblement, ils n'ont pas trouvé preneur puisqu'ils reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. En même temps, pas facile de caser dans son intérieur ces organes géants !