VIDÉO. Boulogne-sur-Mer : la permanence du député LREM Jean-Pierre Pont vandalisée

Jean-Pierre Pont (LREM) : "Attaquer la permanence d'un député, c'est attaquer la République"

interview Jean-Pierre Pont - V. Dermersedian, N. Haberer

Agissements "indignes, honteux et inacceptables"

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2 heures . C'est une voisine, alertée par le bruit, qui a donné l'alerte. Ce matin , le député de la cinquième circonscription du Pas-de-Calais LREM (La République en Marche) ne pouvait que déplorer les dégâts : des vitres brisées, d'immenses lettres jaunes taguées sur la façade."Attaquer la permanence d'un député, c'est attaquer la République", déclare le parlementaire. "Ça a l'air d'être signé, puisque nous avons deux GJ (gilets jaunes) tracés et ACAB ( "All Cops are Bastards") contre la police et des signes "Anarchie". Le problème, c'est la mention RDV le 21. Est-ce qu'il y aura des manifestations ? Ça a l'air de recommencer en tout cas".Ce n'est pas la la première fois que sa permanence est prise pour cible. Durant la crise des Gilets Jaunes, son local a été vandalisé à maintes reprises.Le député va porter plainte. Dans un communiqué publié ce matin, le préfet du Pas-de-Calais ces agissements "indignes, honteux et inacceptables"