Boulogne-sur-Mer : une personne isolée par la marée

C'est vers 12h ce dimanche que le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été prévenu qu'une personne qui se trouvait isolée par la marée, du côté de la pointe de la Crèche à Boulogne-sur-Mer.



Immédiatement prévenus, les pompiers ont mobilisé un zodiac et un véhicule pour porter secours à la victime. De nationalité espagnole, cette dernière a pu être prise en charge et transportée en état de légère hypothermie à l'hôpital de Boulogne.