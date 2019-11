Boulogne-sur-Mer a son bar à chats

Au Chat Tronome, on boit aussi dans des tasses en forme de chat / © V. Dermersedian



Des chats à adopter

Claire a adopté le bar à chats / © V. Dermersedian



Sous le charme des félins

La ronronthérapie, vous connaissez ? C'est l'apaisement via les ronrons du chat. Le concept est né au Japon. Et il vient d'être adopté à Boulogne-sur-Mer dans le tout nouveau bar à chats "Chat Tronome".Martine Hagneré est la gérante des lieux. Cette étaploise est passionnée de chats et c'est sur les conseils de sa fille qu'elle a ouvert l'établissement.Ils s'appellent Gaston, Jordanie, Onea et Osaia, ce sont les quatre pensionnaires du lieu. Ils vous accueillent dès votre arrivée : quatre chats qui viennent de la SPA ou de l'Ecole du chat boulonnais et qui ne demandent qu'à être adoptés. Tous les félins sont vaccinés, stérilisés et suivis par un vétérinaire. Ils se baladent près de vous pendant que vous sirotez un thé ou un chocolat, car le "Chat tronome" est un bar sans alcool.A peine ouvert, le lieu a déjà ses adeptes. Claire est étudiante à l'université de la Côte d'Opale, installée confortablement devant une tasse de chocolat , elle travaille tout en caressant Jordanie un félin noir et blanc. " Ça fait du bien en sortant de la fac", dit-elle conquise. "Dans mon appartement je n'ai pas le droit d'avoir un chat, alors que je les adore. Ici je peux travailler au calme, tout en caressant les chats. En plus il y a une connexion internet !"Guillaume et Pauline sont eux aussi sous le charme : "C'est un bon moyen pour les personnes qui veulent adopter ces animaux".Le bar à chats est ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 18heures.