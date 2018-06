Boulogne-sur-Mer : un trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé, 5 personnes écrouées

[Belle affaire] Les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine de @Ville_Boulogne ont de nouveau stoppé un vaste trafic de cocaïne et d'héroïne.

5 suspects dont la tête du réseau placés en détention provisoire.@PoliceNationale @Infos_HDF @Prefet62 #PoliceSécuritéQuotidien pic.twitter.com/2tB24HJqpI — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 20 juin 2018

Des kilos de drogues dures

C'est suite à un renseignement que le groupe stupéfiants de la sûreté urbaine dea ouvert une enquête en mars dernier sur un probable trafic local d'et deUn dealer signalé sur le secteur d', surnommé "Cachou", a conduit les enquêteurs à travailler "à l'échelon supérieur" selon une source policière, ce qui les a progressivement menés à identifier unbien organisé, et dirigé depuisetpar un certain "Fanzi". "Il gérait ça comme une entreprise, demandait des résultats et déterminait des objectifs", selon cette même source, qui évoque "un véritable mangement". Et punissait par la, parfois à l'aide de complices, les petites-mains qui ne "travaillait" pas suffisamment bien. "Il a même mis une dégelée à un concurrent qui essayait de s'implanter sur Boulogne, et qui a vite compris qu'il ne devait pas rester là".Les enquêteurs ont attendu le, et une transaction prévue à, pour passer à l'action. Au totalont été interpellées, dont les principaux protagonistes du réseau. De nombreux effectifs ont été mobilisés pour réaliser le coup de filet. Durant les perquisitions, les policiers ont notamment saisi "6 à 7000 euros en liquide, près de 700g d'héroïne, et des cartouches d'arme à feu de calibre 7.65". La marchandise écoulée dans le Boulonnais en moins de quatre mois est estimée à plusieurs kilos, "avec des pratiques commerciales agressives".Lundi 18 juin,ont été présentés à un juge d'instruction boulonnais,. Âgés de, ils étaient déjà connus des services de police.