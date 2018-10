Boulogne-sur-Mer : trois jeunes de 23 à 25 ans en garde à vue après l'agression mortelle d'un trentenaire

Trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue, ce mercredi matin à la suite de l'agression mortelle d'un Boulonnais de 35 ans, samedi 6 octobre , selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.Sébastien Pierru avait été découvert à l'agonie par un témoin près de la Colonne Napoléon, à Wimille,. S'agissant d'une zone peu fréquentée,pour éclaircir les circonstances du drame.Une autopsie, réalisée mardi, a révélé un "" et renforcé la piste de l'agression mortelle. Grâce aux informations recueillies par l'appel à témoins, la Police judiciaire de Coquelles et la BRI de Boulogne-sur-Mer sont intervenues vers 6h15, ce matin, boulevard Sainte-Beuve.Les trois hommes,, ont été placés en garde à vue où ils sont actuellement entendus. Celle-ci devrait durer près de 48 heures.