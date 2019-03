Boulogne-sur-Mer : troisième incendie à Capécure, la police redoute l'oeuvre d'un pyromane

Incendie du hangar désaffecté d'opale Armor à capécure Boulogne-sur-Mer



Pyromane ?

Incendie chez delpierre usine de sushis à Boulogne-sur-Mer

C'esten moins de quinze jours. Ce jeudi, une remorque a vraisemblablement été incendiée, peu après 17 h, le long de la rue Montebello, sous le pont.Les sapeurs-pompiers sont donc intervenus pour ce nouveau feu à quelques mètres de l’entrepôt désaffecté d’Opale Armor, qui à brulé mercredi soir.Selon le commissaire de police de Boulogne-sur-mer "l'origine non accidentelle pour ces deux départs de feu est privilégiée. Le hangar et la remorque étant des lieux désaffectés régulièrement squattés". Il redoute lesL’ouverte après l’incendie de l’usine de sushis Delpierre, le 13 février dernier, est elle aussi toujours en cours.Ledes bâtiments de la zone a été renforcé par la police et par les services de gardiennage des entreprises installée à Capécure.