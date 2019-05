Boulogne-sur-Mer : l'USBCO se sépare de son entraîneur Olivier Frapolli avant la fin de son contrat

Vers le Stade Lavallois ?

Olivier Frapolli n'ira pas au bout de son contrat à l'USBCO. Le club de Boulogne-sur-Mer n'a pas apprécié que son entraîneur soit en "contact avancé avec des clubs concurrents". Le président Reinold Delattre annonce donc mettre officiellement fin à leur collaboration, ce mardi 28 mai.Le coach devait continuer à entraîner les Rouge et Noir jusqu'en juin 2020 mais la direction a décidé de le remercier, "ne pouvant accepter cette situation". Et la direction du club de National ne mâche pas ses mots : "Nos supporters, partenaires, joueurs, bénévoles, éducateurs doivent être respectés !", s'indigne le président dans un communiqué Si aucun club en particulier n'est mentionné, Olivier Frapolli serait en passe de devenir le nouvel entraîneur du Stade Lavallois, selon les informations de France Bleu Mayenne . Le nom du coach boulonnais faisait partie de la short list, d'après nos confrères. Maintenant libéré du contrat qui le liait à Boulogne, il pourrait officialiser dans les prochains jours.Frapolli compte près de 300 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à son palmarès en tant que joueur et a lancé sa carrière d'entraîneur en 2004. Engagé avec Boulogne depuis 2017, il avait déjà failli rejoindre Laval à cette époque.Nouvel objectif pour le club du Pas-de-Calais : se trouver un coach. Mais la direction n'a pas l'air inquiète : "de très nombreux coachs diplômés nous ont fait part d’un grand intérêt pour notre projet".