Boulogne-sur-Mer : l'usine Copalis arrêtée après un incendie

30 sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche après qu'un dégagement de fumée a été aperçu dans un local de l’usine Copalis, au Portel. Le local contenait un transformateur desservant 15.000 volts qui a été éteint pour les besoin de l'intervention.Copalis est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits marins à destination notamment de la nutrion animale et des cosmétiques.90 employés pourraient se retrouver en chômage partiel à partir de lundi. "Nous allons estimer ça dans la journée de dimanche. L’usine est totalement à l’arrêt, a assuré à La semaine dans le Boulonnais Jacques Wattez, membre du directoire de Copalis. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. Nous allons prendre toutes les mesures pour refaire tourner l’entreprise le plus vite possible."