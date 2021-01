Boulogne-sur-Mer : de vieux instruments du conservatoire vendus aux enchères

Flûte sans embouchure, mise à prix à 25 euros. Trombone, prévoir clef d'eau à remplacer et vis de coulisse : 100 euros. Cornet avec coulisse principale et deuxième piston coincés : 60 euros. Ces instruments, et une quinzaine d'autres, sont actuellement en vente sur le site Webencheres. La plateforme, dédiée aux collectivités locales désireuses de se séparer de leurs biens, sert au conservatoire du Boulonnais qui espère leur donner "une seconde vie".

"Le parc instrumental a fait l’objet d’un inventaire en 2019, souligne la Communauté d'agglomération. Des instruments ont fait l’objet de réparation comme un piano pour 4.000 €. D’autres ont été réformés, tandis que certains ont été mis en vente." Les annonces en ligne concernent des instruments "un peu cabossés", qui peuvent intéresser collectionneurs et chineurs "dans une logique de réemploi".

Les enchères en ligne doivent s'achever le 15 février, peu après midi. En parallèle, un alto doit être mis en vente en juin prochain. Si l'instrument n'est plus en état d'être joué, il est "estimé à 10.000 euros" en raison de son intérêt à des fins de collection.