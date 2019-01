Boulogne-sur-Mer : votez pour l'une des trois fresques sélectionnées pour le Golden Street-Art 2018

, ont été retenues pour participer au Golden Street Art . Une compétition, organisée par un site spécialisé dans les fresques murales urbaines,qui récompense la plus belle réalisation de l'année écoulée.Une concours qui commence par une sélection de 10 "nominés" parmi les 22 sélectionnés au niveau national.





Trois parmi les dix plus belles de France

Celle de l’Allemand Hendrik Beikirch ECB, située boulevard Jean-Jaurès et qui a récolté plus de 2 000 votes.

Celle de l'artiste Dominicain Evoca, située 8-10 rue des Pipots.

Celle de l’Australien Fintan Magee, située boulevard Sainte-Beuve et déja récompensée au niveau mondial par la plate forme néerlandaise, Street Art Today.

Un jury composé de 10 photographes... et vous

Auzances avec Sismik et Azot

Biars sur Cère avec Sismik et Azot

Boulogne sur mer avec Fintan Magee

Boulogne sur mer avec Evoca1

Boulogne sur mer avec Hendrik Beikirch ECB

Grenoble avec Sonny

Grenoble avec Étien

Lurcy Lévis avec SimpleG

Paris 13 ème avec ZAG & SIA

Paris 13 ème avec ZAG & SIA

Et sur ces 10 finalistes ayant obtenu le plus desur la page Facebook de Trompe l'oeil info Toutes ces fresque ont été dessinées l’été dernier dans le cadre du festival street art - parcours urbain Le site Trompe l'oeil info, recense plus dede France, habillées par des artistes du street-art du monde entier.Cette année, on trouve sixen compétition finale :Pour soutenir les fresques boulonnaises présélectionnées pour, rendez-vous sur la page de Trompe l'oeil info