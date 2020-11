Boulonnais : elle redonne vie à de vieux livres

Un métier d'art

Boulonnais : la nouvelle histoire des livres

Le dictionnaire de Jules Verne

Des ouvrages en attente de restauration • © V. Dermersédian

Amoureuse de la lecture et bercée par une enfance passée dans les archives grâce à des parents passionnés de généalogie, c'est presque naturellement que Géraldine Venant a choisi le métier de restauratrice de livres anciens. Après 5 ans de formation près de Paris, elle s'est installée dans le Boulonnais.Aiguille et fil de soie à la main, Géraldine Venant a des gestes de brodeuse. Elle réalise une "tranche fil". "C'est une broderie en fil de soie qui est à la fois une décoration pour orner les tranches d'un ouvrage mais ça permet de renforcer la coiffe, notamment quand on saisit un livre dans une bibliothèque, ça lui permet d'être plus solide", explique-t-elle.A la fois couturière, chirurgienne, magicienne, elle redonne vie à des ouvrages usés par le temps. Sur les reliures de cuir, elle joue du scalpel avec une infinie délicatesse pour réaliser des greffes aux cicatrices invisibles. Ici, une couverture rongée par l'humidité qu'il faut refaire à l'dentique en respectant les matériaux et les techniques de l'époque, là un document arraché qu'il faut combler et consolider.Gravures anciennes, précis d'anatomie, vieux registres, livres familiaux, entre ses mains défilent toutes sortes de documents prêts à parcourir encore de nouveaux siècles d'existence."On m'avait confié le dictionnaire de latin de Jules Verne, quand il avait 17 ans. Et il l'avait annoté, il y avait même des essais de signatures. C'est toujours émouvant de travailler sur ce type d'ouvrages. On m'apporte parfois aussi le cahier de recettes de la grand-mère que l'on veut conserver dans la famille."Ce que Géraldine aime dans ce métier ? La relation privilégiée avec des ouvrages qui lui offrent leur intimité. Géraldine Venant est une sorte de passeur qui fait voyager les livres à travers les époques.