Le Boulonnais Franck Ribéry fait ses adieux au Bayern Munich après un nouveau titre de champion d'Allemagne

🇩🇪 Bundesliga

🏆 Le Bayern Munich remporte son 7ème titre consécutif 👏👏

🤜 Le 9ème et dernier pour un Ribéry en larmes 😥 pic.twitter.com/Pwb44iBGdm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 mai 2019

23 titres en douze ans

Franck Ribéry quitte le Bayern Munich en entrant dans l'histoire. Le Boulonnais a remporté son neuvième titre de champion d'Allemagne, un record. Arrivé en 2008 en Bavière, le Français a quitté le club munichois en marquant le quatrième but d'une large victoire contre Francfort (5-1). Encore sous la menace de son rival Dortmund, le Bayern a rapidement scellé le match pour remporter son 29ème titre de champion."Tout le monde était là aujourd'hui, mes enfants, mes parents, ma femme, mes cousins, toute la faille. C'était un moment spécial mais difficile aussi, mais le plus important pour moi était que nous soyions champions", a confié Ribéry à Sky en fin de match. En larmes, l'attaquant français a salué l'ensemble de ses coéquipiers"C'était difficile, c'était mes derniers moments à l'Allianz Arena, avec mes collègues, avec mon équipe, je ne suis pas resté deux ou trois ans, mais 12 ans. Mais c'est la vie, c'est le football, il faut aller de l'avant. Toute chose vient en son temps, et il faut l'accepter", a-t-il ajouté.En douze ans au Bayern, l'ancien attaquant des Bleus a remporté 23 titres. Il a aussi formé un redoutable duo avec le Néerlandais Arjen Robben, qui quitte lui aussi Munich sur un dernier but. Surnommé "Robbéry", la paire d'attaquants a été la pièce centrale de la victoire en Ligue des champions du club munichois en 2013."J'ai connu connu beaucoup de belles choses ici, mais ma meilleure saison a été 2013 (triplé Ligue des champions/coupe/Championnat ndlr), ce qu'on a fait c'était fou, on ne peut pas oublier ça", a confirmé Ribéry. Le Français a promis de revenir au Bayern après la fin de sa carrière de joueur, dans une fonction encore à définir. Ribéry n'a pas encore annoncé son prochain club.