Un Boulonnais qualifié pour la finale des championnats de France de barbe

Sélectionné sur internet parmi 300 candidats

Préparation de la barbe naturelle inférieure à 20 cm / © Valérie Dermersédian



Un look vintage, propre mais pas trop

Williams Lepecuchelle prêt à concourir / © Valérie Dermersédian

Williams Lepecuchelle a toujours été barbu. D'abord par fainéantise explique ce père de famille de 52 ans : " Au début, c'était une barbe de deux trois jours et puis je me suis laissé prendre au jeu. Et aujourd'hui cela me demande vingt cinq minutes d'entretien chaque matin, je passe plus de temps dans la salle de bains que ma femme !". Le championnat de France se déroule samedi à Paris. C'est la troisième édition et Williams y va serein: " J'y vais juste pour le fun et croiser d'autres barbus ! Etre sélectionné, c'est déjà une victoire". Cela fait trois ans que le candidat n'a pas coupé sa barbe, seulement quelques ajustements. Pour sa participation pas d'entraînement particulier, il soigne juste l'hydradation de ses poils.Pour se préparer, Williams est aidé par son coach d'un jour, Benjamin Vlamynck, gérant d'un salon de beauté à Boulogne et barbu lui-même. Un coup de peigne par-ci, une serviette chaude par-là, les gestes sont précis : " J'ai appliqué un soin à l'huile de ricin pour nourrir le poil. Ensuite il faut brosser. Il faut tailler mais pas trop. C'est toute la technicité de l'exercice".Samedi matin, avant de partir au championnat, Williams Lepecuchelle passera une heure et demie dans le salon pour le coiffage des cheveux et de la barbe pour une harmonie parfaite. Ensuite sur place, c'est le fils du candidat qui prendra le relais.Verdi, Garibaldi, Freestyle, Barbiche ou Moustache, 15 catégories et 86 candidats ont été selectionnés pour cette 3ème édition.