Brexit : ce que va changer l'ouverture d'un poste d'inspection frontalier à Boulogne-sur-Mer

La perspective du Brexit a plongé l'industrie de la pêche dans la tourmente depuis son annonce. En visite à Boulogne-sur-Mer il y a quelques semaines, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait, notamment auprès des douaniers qui avaient fait part de leurs inquiétudes. Et c'est maintenant officiel : un, annonce la préfecture du Pas-de-Calais.L'objectif pour l'Etat : "conforter l'économie locale,des produits de la mer", indique un communiqué. En clair,sur les quais de Douvres quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne.Le poste d'inspection va ouvrir à Capécure, rue Constantine, à une date qui n'a pas encore été communiquée par la préfecture. Dans ce centre, coordonné par les services douaniers et vétérinaires,Une étape qui deviendra systématique dès l'entrée en vigueur du Brexit prévue le 30 mars, même si ce dernier devrait être repoussé après le vote des députés de la Chambre des Communes . Et Boulogne,, est particulièrement concerné par ces évolutions.Employant plus de 5 000 personnes et traitant près de 400 000 tonnes de marchandises par an,. Et la perspective d'un Brexit dur contraindra les professionnels à "composer avec les droits de douane, les contrôles vétérinaires et sanitaires aux frontières" sur, note Frédéric Cuvillier, maire PS de Boulogne-sur-Mer.C'est aussi pour ça que ce PIF va ouvrir ici,précise la préfecture. Il sera ouvert en continu tous les jours de 5h à 13h et les agents permanents seront en mesure d'effectuer des contrôles pour. Des tranches horaires qui pourront être adaptés "en fonction des flux réellement observés les toutes premières semaines suivant la mise en oeuvre des contrôles à l'import".Mobilisés depuis deux semaines, les douaniers poursuivent leur "grève du zèle" aux ports de Calais et Dunkerque pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail à l'approche du Brexit . La situation à Boulogne inquiète : les syndicats, qui viennent de refuser une offre de Bercy, demandent"On n'a pas d'effectifs, on n'a pas de bâtiment, pas de moyens matériels, énumère un douanier. On est en train de dépeupler les services de France pour essayer de venir en renfort péniblement [à Boulogne], donc."Gérald Darmanin a annoncé, fin février,à l'échelle du pays dont une dizaine seront affectés à Boulogne. Pas de quoi enrayer l'inquiétude des douaniers ni celle des entreprises qui craignent "30% de pertes en moyenne" pour celles qui sont implantées à Capécure, déplorait Aymeric Charzan du syndicat des mareyeurs devant le ministre. Mais pour Darmanin, à cause d'une "dette publique importante",