Brexit : la fermeture des eaux britanniques aux pêcheurs européens n'est “pas possible”, selon Didier Guillaume

Au pôle de compétitivité Aquimer, rencontre du ministre @DGuillaume26 avec les professionnels de la #pêche, tous impactés par le Brexit « Nous ne laisserons aucun pêcheur en difficulté »

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture,, ce jeudi 21 mars, pour aborder la thématique du Brexit, sujet de toutes les inquiétudes sur le littoral français. Les fileyeurs boulonnais, "fortement dépendants" des riches eaux britanniques et "dans le brouillard" du Brexit, redoutent "une catastrophe" Didier Guillaume a jugé, lors de son déplacement dans le Pas-de-Calais, qu'il n'étaitet à "la pêche française" après le Brexit. "Nous ne l'acceptons pas et jusqu'au bout nous voulons que cela ne se passe pas", a-t-il assuré.Mareyage, transport, transformation des produits de la mer, conditionnement : pour le, de l'autre côté du port, un Brexit dur serait très problématique. Employant "plus de 5 000 personnes", et "traitant près de, l'industrie halieutique dépend ici pour moitié du poisson transitant par l'Angleterre", nous expliquait Frédéric Cuvillier, maire PS de Boulogne-sur-mer."Personne ne comprendrait pourquoi, parce qu'il y a le Brexit, les Britanniques fermeraient leurs eaux territoriales (...)et aujourd'hui nous sommes peut-être en train de gagner ce match", a poursuivi le ministre.Il "faut aboutir à un accord de l'Union européenne avec le Royaume-Uni (...), parce que nous sommes résolument là pour défendre la pêche française et les pêcheurs français". "Il faut que les bateaux européens et notamment les bateaux français qui vontcontinuent à le faire", a insisté le ministre.Mais si les eaux britanniques devaient être fermées aux pêcheurs français, "nous utiliserons tous les moyens à disposition de l'État (...) pour, nous ne laisserons aucun pêcheur en difficulté,, nous ne laisserons personne partir à la dérive (...) à cause du Brexit", a-t-il affirmé sans donner plus de détails sur ces éventuelles mesures. Selon lui, cela "serait une, ils n'y sont pour rien et ils ne peuvent pas payer les pots cassés".