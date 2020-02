Brexit : sur le dossier de la pêche, Xavier Bertrand veut “un langage très ferme” avec les Britanniques

Que se passe-t-il avec Guernesey ?

Samedi, le gouvernement avait annoncé que les autorités de Guernesey avaient "temporairement suspendu" l'accès des navires de pêche français aux eaux de l'île anglo-normande. Guernesey a "un statut très spécial", qui relève de la couronne britannique et non du gouvernement britannique, a rappelé mardi la secrétaire d'Etat chargée des affaires européennes Amélie de Montchalin.

"Vous avez vu avec Guernesey. Déjà le lendemain du Brexit c'est le bazar", a déploré Didier Lequertier, patron d'une entreprise de mareyage d'une centaine de salariés près de Caen. Selon le président du comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, "une petite cinquantaine de bateaux normands et plus d'une centaine de bateaux bretons sont plus ou moins dépendants" des eaux de Guernesey.

"C'est une mauvaise séquence au départ du Brexit parce qu'il a fallu dire aux bateaux le 30 janvier "vous dégagez pour le 31 janvier". Certains ne sont toujours pas repartis en mer parce que ils sont privés de leur zone. Mais il y a une volonté de s'en sortir de part et d'autre", a commenté M. Rogoff. "On a envoyé un signe fort à l'Europe et au gouvernement français que si à la fin de l'année ça se passe comme ça, ça va être un bordel sans nom", a-t-il ajouté.

Selon lui, des "négociations entre la grande puissance maritime française et le petit Etat de Guernesey" ont dans un premier temps "échoué vendredi matin". Guernesey "avait la pression de Boris Johnson qui disait "molissez pas". La presse britannique s'est emparée du sujet pour dire "voilà, on est sorti et on commence par les foutre dehors"", a poursuivi M. Rogoff.

"Je pense que d'ici à la fin de la semaine, si on travaille comme on se l'est dit, les choses vont rentrer dans l'ordre", a rassuré Amélie de Montchalin. "On a un accord diplomatique. On a reçu une lettre formelle de sa Majesté la couronne (...) On a un accord politique (...) Maintenant, on est dans la mise en oeuvre. On va par exemple demander des immatriculations internationales à des pêcheurs qui parfois n'en ont pas. Il y a des petites démarches administratives", a-t-elle précisé.

La Commission européenne "a prévalidé une liste de bateaux" qui veulent pêcher à Guernesey et "on a un accord avec Guernesey pour qu'ils ne prélèvent pas d'argent, que ce soit sans frais", a aussi indiqué la secrétaire d'Etat. Pour les pêcheurs, il est important "qu'on ne crée pas un précédent en restreignant une petite zone au milieu de la Manche pour des raisons diplomatiques", a-t-elle dit.