Canicule : un record de chaleur nocturne battu à Boulogne-sur-Mer

Un pic ce dimanche

Une vague de chaleur historique. À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), il n'a jamais fait aussi chaud, en pleine nuit, qu'entre le vendredi 7 et le samedi 8 août : la température s'élevait à 25,2°C, soit bien au-delà du précédent record – 24,4°C – établi le 8 août 1975, selon France Info C'est très chaud, en particulier quand on sait que l'un des critères, dans le Nord Pas-de-Calais, pour caractériser un épisode de canicule est que la température ne doit pas passer sous la barre des 18°C la nuit pendant trois jours. Au-delà de 20°C, on parle même de "nuit tropicale".Un pic est par ailleurs prévu ce dimanche 9 août dans tout le Nord Pas-de-Calais. "L'Avesnois pourrait frôler les 40 degrés", prévenait il y a quelques jours le météorologue Patrick Marlière D'autres records de chaleur nocturne ont été battus cette nuit en Mayenne, dans le Calvados et dans l'Orne.