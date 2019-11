La Capelle-lès-Boulogne : un homme laisse sa fillette de 3 ans en lisière de forêt et disparaît dans les bois

Sa fillette seule dans la voiture

Des gendarmes avec des chiens-pisteurs recherchent activement un homme disparu dans un bois à La Capelle-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) depuis le début de l'après-midi de ce lundi, a-t-on appris auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer, qui confirme une information de La Semaine dans le Boulonnais Aux alentours de 12h30, le trentenaire a envoyé un message à son épouse pour signaler qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours, tout en donnant des indications sur l'endroit où il se trouvait avec sa fillette de trois ans.Immédiatement, ses proches se sont rendus sur place et ont découvert l'enfant dans le véhicule du disparu en lisière de forêt, seule mais heureusement saine et sauve.La famille a ensuite prévenu les secours et les gendarmes de la disparition du père. Ce dernier aurait semé quelques vêtements sur son chemin, mais il n'avait toujours pas été retrouvé en fin de journée. L'opération est rendue plus difficile avec la nuit tombée.