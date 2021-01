Carnet rose : naissance de requins-zèbres à Nausicaà

Plusieurs bébés requins-zèbres sont nés à Nausicaà entre juillet et décembre 2020. Les parents sont les requins qui évoluent dans le lagon tropical de l'exposition "Des Rivages et des Hommes".

Ces requins, arrivés tout jeunes au centre de la mer de Boulogne-sur-Mer en 2011 ont aujourd'hui atteint leur maturité sexuelle. Ils se sont accouplés et les soigneurs de Nausicaà ont vite repéré les œufs pondus par la femelle. Ils ressemblent aux œufs de raie et sont en fait des capsules de kératine dans lesquelles les embryons se développent.

les bébés mesurent environ 30 cm à la naissance • © D. Mallevoy

Les soigneurs ont récupéré ces œufs et les ont transférés dans un bac d'incubation en réserve. Il a fallu patienter quatre mois pour que naissent ces bébés requins. Les jeunes mesurent environ 30 cm à la naissance et arborent une robe rayée, comme les zèbres. Cette robe évoluera avec la croissance du requin et deviendra tâchetée.

Ils grandissent actuellement sous le regard attentif des l'équipe de soigneurs et sont nourris de gambas, couteaux et calamars finement coupés. Quand il seront plus robustes, ils seront confiés à des aquariums partenaires de Nausicaà.

La naissance de ces requins-zèbres au sein de Nausicaà est un événement pour cette espèce inscrite à l'UINC, l'Union Nationale pour la Conservation de la Nature, car elle est considérée en danger dans le milieu naturel.

Le requin-zèbre adulte • © D. Mallevoy

Le requin-zèbre vit principalement dans l'Océan Indien et Pacifique, près des récifs coralliens. On le trouve jusqu'à environ 60m de profondeur. Il reste presque toute la journée au fond du récif et se nourrit de mollusques, petits poissons et crustacés.

Adulte, il peut mesurer jusqu'à 2,40 m et est totalement inoffensif pour l'Homme.