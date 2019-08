Accident de Samer : ce que l'on sait sur les parents qui ont pris la fuite laissant leur bébé entre la vie et la mort

Après l'accident de Samer, les parents, dont le bébé de 18 mois est entre la vie et la mort, avaient pris la fuite, dans la nuit de lundi à mardi 20 août. Ils ont été interpellés cet après-midi et placés en garde à vue, a informé le parquet de Boulogne.



Que s'est-il passé lundi soir ?



Pourquoi les parents ont pris la fuite ?

Le bébé est-il toujours entre la vie et la mort ?

Que s'est-il passé avant l'accident ?

Lundi 19 août, vers 20h15, une voiture a violemment percuté le mur de soubassement d'un pont ferroviaire, à Samer, près de Neufchâtel-Hardelot (pas-de-Calais). La mère, âgée de 34 ans, conduisait le véhicule, avec à son bord son compagnon et ses trois enfants, respectivement âgés de 4 ans, 3 ans et 18 mois.4 membres de la famille ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Boulogne, tandis que le bébé de 18 mois se trouvait dans un état très grave. La fillette a été héliportée au centre hospitalier de Lille.Alors qu'ils étaient soignés à l'hôpital de Boulogne-sur-mer, le père et la mère ont pris la fuite dans la nuit de lundi à mardi , laissant leurs enfants seuls à l'hôpital.La mère est soupçonnée d'avoir conduit en état d'ébriété. Les résultats des prises de sang ne sont pas encore connues, mais le parquet de Boulogne a la "quasi certitude" qu'ils se révèleront positifs à l'alcool.Selon la même source, la mère a été condamnée en 2011 pour vol à main armé et pour consommation de stupéfiants. Les parents ont fini par être interpellés mercredi 21 août, à 14h, et ont été placés en garde à vue, nous a indiqués l'adjoint au procureur du parquet de Boulogne, Philippe Sabatier.La veille, la grand-mère avait lancé un appel auprès de nos confrères de La Voix du Nord , exhortant le couple à se rendre : « Pense à ta petite fille. Au moins, appelle-nous… »Leur fillette de 18 mois a été héliportée dans un état très grave au CHU de Lille, où elle se trouve dans un état désespéré, a précisé le parquet. Son pronostic vital est toujours engagé. Les deux autres enfants, soignés à l'hôpital de Boulogne, s'y trouvent toujours.1h avant l'accident, le père, âgée de 35 ans, a essayé de poignarder un homme à Boulogne , qui serait l'amant de la mère, a indiqué le parquet de Boulogne. La mère était présente lors de cette tentative d'assassinat.Ce sont d'ailleurs pour ces faits que le couple a été interrogé en garde à vue cet après-midi. Ils seront entendus ultérieurement, dans une seconde garde à vue, concernant l'accident.