Cette céramiste boulonnaise crée la vaisselle du restaurant doublement étoilé "La Grenouillère"

Un travail tout en cohérence

Pour Sylvie Himpens, le travail de la terre est... c'est donc tout naturellement que la céramiste s'est mise à travailler pour le restaurant de la Madeleine-sous-Montreuil, La Grenouillère Depuis une dizaine d'années, elle crée la vaisselle du chef doublement étoilé au Guide Michelin, Alexandre Gauthier. Des pièces blanches,"C'est vraiment une mise en lumière, assure Sylvie Himpens. On travaille avec un blanc qui ne doit pas être trop brillant pour ne pas accaparer toute la lumière. Il doit juste."Avec Alexandre Gauthier, une véritable connivence s'est établie, tout en cohérence. Une conversation à trois entre la terre, le chef et la céramiste qui aboutit à ces assiettes, comme"J'aime ce qui est imparfait, reprend la céramiste. Il ne faut pas voir l'assiette comme un objet,, donc qui doit demander de l'attention." Pour ses créations uniques, Sylvie Himpens vient de recevoirqui récompense la plus belle vaisselle de restauration.