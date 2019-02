Cinéma : on a vu en avant-première le film “Rebelles”, comédie tournée à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer : les stars de "Rebelles" en avant-première

Le Portel : tournage du film "Rebelles", en mai dernier

REBELLES Bande Annonce (2019)

Interview de Yolande Moreau

Rebelles : l'avis de notre journaliste, Isabelle Girardin " Western déjanté, polar féministe, servi par des actrices qui renouvelle le genre de la comédie sans tomber dans le pathos des drames sociaux du nooooooooord ! Ces femmes ouvrières, peu qualifiées dominées par des hommes souvent brutaux et machos ne sont jamais filmées comme des victimes.

On est dans un nouveau genre de comédie française, où les actions s’enchaînent, servi par un bon montage et une musique choisie qui donne du peps. Divertissement garanti. Attention, scènes d'hémoglobine et gros mots à gogo !!! Ce n'est pas du Rohmer, on y va pour manger des pop-corns sans se prendre la tête:-) "

Les comédiennesà Boulogne-sur-Mer cette semaine pour présenter. Mardi soir, ce sont plus de 500 spectateurs qui ont pu découvrir avant l'heure le dernier long métrage du réalisateur (Kaboul Kitchen et Vilaine). Et visiblement , le public boulonnais a été conquis !déclare un spectateurà l'issue de la projection. "J'ai bien aimé les plans de Boulogne, et les actrices sont au top !", s'emballe une autre spectatrice.C'est entre le Portel et Boulogne-sur-Mer que le film a été tourné au printemps dernier, pendant 3 semaines. Une grosse partie des scènes se déroule dans une conserverie de poissons de la zone portuaire de Capécure.Le film a permis aux actrices de découvrir l’univers des usines de transformation du poisson.raconte Audrey Lamy., c'est le destin extraordinaire de 3 femmes ordinaires jouées parcomme le confiait Audrey Lamy. "Je trouvais qu'il y avait cet esprit-là pour ces 3 héroïnes embarquées dans quelque chose de dingue, un univers très mafieux, très masculin et qui n'ont pas forcément les codes !""D'habitude, les polars se déroulent dans d'autres strates de la société, rarement dans le milieu ouvrier, déclare Yolande Moreau. J'ai trouvé cela intéressant, mais ce n'est pas une comédie sociale. C'est complètement amoral ... Et c'est ce qui me plait !!! En plus, je trouve le monde de la pêche, filmiquement très beau !"Mardi soir, les comédiennes du film ont aussi retrouvé des figurants qui avaient participé au tournage. Laofficielle de