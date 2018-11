Cinq migrants secourus au large du cap Gris-Nez

Le canot pneumatique qui transportait les migrants en direction de l'Angleterre. / © Préfecture maritime Manche - mer du Nord

Deux des migrants secourus étaient en état d'hypothermie quand les sauveteurs et les patrouilleurs de la gendarmerie maritime les ont retrouvés vers 7h20,, a précisé la préfecture maritime dans un communiqué. Ils ont ensuite été pris en charge par les pompiers et remis à la police aux frontières (PAF) à Boulogne-sur-mer.Les migrants, à bord d'un zodiac, avaient alerté le Samu vers 7h00 pour demander de l'aide. Cette nouvelle tentative intervient alors que 18 migrants avaient déjà été secourus dans des conditions similaires dans la nuit de mercredi à jeudi et huit vendredi matin., peut-être liée à l'approche du Brexit.