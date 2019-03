Cit[i] Reporter : Que nous promettent l'axe Liane et la rénovation des berges de Boulogne-sur-mer ?

Cit[i] Reporter : L'axe Liane et la rénovation des berges de Boulogne

Un reportage réalisé par les élèves du Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne

Crédits

Cit[i] Reporter : comment les élèves voient leur ville, aujourd’hui et demain ?

Depuis 2011, l'axe Liane se construit sur les berges de Boulogne. On circule maintenant à pied ou à vélo. De nombreux équipements sportifs s'intègrent dans le paysage.A l'entrée du port se trouve le grand Nausicaà , le plus grand aquarium d'Europe.D'autres projets prévus pour les années à venir afin de rendre la ville encore plus agréable : palais des congrès ou encore une serre à papillons, qui pourront améliorer l'offre touristique.Boulogne nous réserve de belles choses...Ecriture et réalisation : Margaux Bouchez, Ismérie Dusquenoy, Emeline Flahaut, Fanny Ghys, Hella Guissi, Prescillia Peta, Marie Ramet, Lucas Roger, Mandy Serieys, Louis Wallet.Accompagnés par leur enseignante-documentaliste, Melanie Serret et Benjamin Taverne, professeur de françaisUne série de reportages réalisés par des collégiens et lycéens du Nord-pas-de-Calais, accompagnés et soutenus par France 3 Hauts-de-France , dans le cadre de la 30è semaine de la presse à l'école organisée par le Clémi, du 18 au 23 mars 2019.Cit[i] Reporter rassemble 7 collèges et lycées de la région autour de la réflexion sur la ville et son devenir. Six journalistes de France 3 Hauts-de-France ont accompagné les élèves dans la conception de leur reportage. Ils ont rencontré les élèves dans leur établissement et ont suivi la réalisation de leur sujet, en apportant conseils journalistiques et techniques.Découvrez sur notre site, chaque jour de cette semaine, les reportages des élèves du Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne, du collège Turgot de Denain, du Lycée Professionnel St-Exupéry d'Halluin, du Collège Myriam Makeba de Lille-Moulins, du lycée professionnel Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-eaux, du Collège Lucie Aubrac à Tourcoing et Lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau de Wasquehal.