Coronavirus : les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer sont rentrés au port mais s'interrogent

Tous les bateaux étaient à quai, ce mardi matin, à Boulogne-sur-Mer. Une situation que l'on n'a pas l'habitude de voir lorsque le soleil brille, comme aujourd'hui.Une cinquantaine de navires et une trentaine de fileyeurs ont reçu des consignes de confinement pour se mettre en sécurité mais aussi pour d'autres raisons liées à la rentabilité de leur travail. C'est Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches, qui dés ce lundi, a demandé aux pêcheurs de cesser de travailler en mer. Un mot d'ordre associé aux conséquences économiques des annonces d'Emmanuel Macron, ces derniers jours.La moitié du chiffre d'affaire de la vente de poisson sont les commandes passées par les restaurants. Actuellement, ils sont dans l'obligation de fermer leurs établissements et donc n'ont plus besoin de s'approvionner en poissons auprés des pêcheurs.Des consignes de rester au port, qui ne sont pas totalement partagées par le maire de la commune : Frédéric Cuvillier, ancien ministre de la Mer, précise que "si les consignes d'hygiéne et de sécurité sont respectées, il n'y a pas de raison de ne s'abstenir de pêcher."Ce matin, les aubettes du port de Boulogne-sur-Mer, ces petites cabanes où se vendent le poisson, étaient toujours fréquentés par les clients et pour l'instant, la criée de Boulogne-sur-Mer, continue de fonctionner.Mais avec cet arrêt, les volumes des ventes sont trés perturbés. Conséquences : le prix du poisson a chuté, toutes espèces confondues et l'encornet, qui se vendait en moyenne à 10 € le kilo, est tombé à 4 €, ce matin. L'encornet, un produit essentiellement vendu en Espagne, pays lui aussi frappé par le virus.Mais dés la fin de matinée, des équipages ont repris la mer. A Boulogne-sur-Mer, première plate-forme européenne de transformation des produits de la mer, la filière de la pêche c'est plus de 5 000 emplois et 182 entreprises (pêcheurs, mareyeurs, poissonniers, transporteurs).