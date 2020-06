Déconfinement : à Boulogne-sur-Mer, Nausicaà rouvre ses portes

Port du masque obligatoire, billets horaires uniquement payables sur internet, un sens de visite avec des marquages au sol, ... Nausicaà a rouvert ses portes au public ce jeudi 4 juin mais le plus grand aquarium d'Europe n'a jamais été aussi calme, au plus grand plaisir des visiteurs.



Réouverture de Nausicaa après le confinement

Un reportage de Hélène Tonneillier, Myriam Schelcher, François Lefébure - France 3 Nord Pas-de-Calais



"Nous on trouve ça bien car on est pas nombreux donc on a de la place pour regarder les poissons", estime ce couple. Même écho chez cette famille pour qui cette visite à Nausicaà permet de faire une pause dans le quotidien : "On profite vraiment bien, d'autant qu'en ce moment les journées d'école sont très perturbées."





Mais moins de visiteurs, c'est aussi moins de recettes. Pour pouvoir rouvrir, l'aquarium boulonnais a dû s'adapter et ne peut pas accueillir plus de 1 700 personnes simultanément. C'est quatre fois moins qu'habituellement.

150 000 entrées perdues du fait du coronavirus

Ce manque à gagner vient s'addititionner aux 150 000 entrées perdues pendant la fermeture et aux 70 000 annulations des scolaires.





"La situation est très préoccupante", reconnaît Philippe Vallette, le directeur de Nausicaà. "On est en train de trouver des solutions à court terme. Mais pour la suite, nous avons des remboursements extrêmement importants sur 2021-2022 à honorer. Il va falloir qu'on trouver des solutions pour faire face à ces engagements."

Une des solutions serait une subvention pour rembourser le prêt de plus de 5 millions d'euros contracté par l'aquarium.