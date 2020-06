Déconfinement : à Boulogne-sur-Mer, le parc d'accrobranche ouvre ses portes

Son ouverture était programmée pour le début du mois d'avril mais la crise du coronavirus a retardé l'échéance. Acro'Liane, parcours acrobatique dans les arbres de Boulogne-sur-Mer, accueillera ses premiers visiteurs ce mercredi 24 juin.

4 circuits en famille

Situé en plein cœur de la ville sur le lieu-dit du "Bois Farjon", entre Boulogne-sur-Mer et Outreau, ce parcours propose 4 circuits accessibles dès 6 ans et dont la difficulté augmente selon les couleurs, comme au ski. On commence par la piste verte facile pour terminer par la plus dure, la noire.

50 ateliers sont proposés : des tyroliennes, des ponts de singes, des balançoires pirates... L'idée est de passer un moment dépaysant en famille ou entre amis en plein cœur de Boulogne, à quelques mètres de hauteur. Le point culminant du parcours se situe à 12 mètres.

En plein coeur de Boulogne-sur-Mer, il va être possible de faire de l'accrobranche. • © Ville de Boulogne-sur-Mer

Cette toute nouvelle offre de loisirs a été décidée par la ville qui veut à plus long terme joindre le ludique à l'éducatif. "Ces parcours éco-aventure s'inscrivent dans une démarche de sensibilistion de la faune et de la flore", explique le maire Frédéric Cuvillier sur les réseaux sociaux. L'équipement sera géré par la ville.

Mesures sanitaires

L'ouverture de cette nouvelle activité de loisir se déroule selon un protocole sanitaire : nombre de participants limité à 13, masque obligatoire au sol, désinfection des mains au gel hydroalcoolique. 3 départs par jour sont proposés.

Réservation obligatoire sur le site acroliane.fr ou par téléphone au 06 02 01 48 87. Tarif de 10 à 15 euros, selon l'âge.