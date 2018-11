Découvrez l'aventure du navire Polarfront, rénové à Boulogne-sur-mer, ce lundi 26 novembre après Soir 3

On a amené au réel ce qui était dans nos têtes. Ce sont des rêves pour lesquels il a fallu se battre, Yann le Bellec

Des images époustouflantes, un pari osé, des entrepreneurs à suivre. Voici l’histoire de deux jeunes trentenaires.L’histoire de Yann le Bellec et Sophie Galvagnon, deux armateurs qui se sont connus à Marseille sur les bancs de l’école de marine marchande et qui partagent depuis des années des rêves de pôle Nord.Un récit raconté dans le documentaire "Les aventuriers du Polarfront", celui de la fabuleuse histoire d’un navire à la retraite qui repart sur les flots vers d’autres horizons.

C'est dans un fjord norvégien que Yann le Bellec et Sophie Galvagnon ont récupéré leur plus belle trouvaille : le Polarfront, un brise-glace conçu dans les années 70.



De ce bateau de travail, un ancien navire météo, il a fallu faire un somptueux navire de croisières polaires pour aventuriers fortunés.



Car voilà leur projet, celui de leur entreprise Latitude Blanche qui propose des expéditions maritimes inoubliables dans les espaces les plus secrets du Grand Nord.

Heureusement, on ne savait pas dans quoi, on se lançait. Vaut mieux gravir la montagne petit à petit que de la regarder d’en bas. Sophie Galvagnon

Le Polarfront est en cale sèche dans le chantier naval de Boulogne-sur-Mer

Le Polarfront est restauré à Boulogne-sur-Mer

On a réussi à garder l’âme du bateau tout en le rénovant, Yann le Bellec

"Personne ne se rend compte, ils ont 30 ans. Ils sont capitaines et armateurs. Ils lancent un projet comme ça alors que des compagnies ont déjà le business", explique Aurore, une de leur salariée.Le Polarfront a donc parcouru plus de 1.000 kilomètres pour arriver à Boulogne-sur-Mer où le bateau est rénové.Dans le chantier naval, 60 personnes travaillent sur la restauration du bateau. Changement de couleurs et d'équipements, fabrication de mobiliers ou repeinte des plafonds, la mutation prend des mois.Car à bord tout est vétuste."Je suis fier de sophie, nous dit son père. Je savais qu’elle était obstinée comme Yann. Ils se complètent bien et quand on a vu que les banques suivaient ça nous a entraîné dans leur sillage.Alors à Boulogne-sur-Mer, d’autres jeunes marins français, des passionnés, des inconnus ou des intimes s’engagent avec eux dans ce pari osé.Exemple avec Monsieur Francky, un passant qui -flânant sur le quai- a été recruté en quelques jours et fait parti désormais de cette équipe soudée."J’observai le bateau et il (Samuel le Bellec) était là-haut. Je lui ai proposé mes services de matelot, mon aide. Dans mon ancienne vie, je travaillais dans l’énergie et je lui ai montré ce que je savais faire. Deux jours après, il m’a rappelé et m’a proposé un contrat."

De travaux en rencontres, un équipage se forme autour de Yann et Sophie.



Un équipage composé de marins et de professionnels de l'hôtellerie, tous français, avec une volonté et une exigence pour les deux capitaines, respecter scrupuleusement le parité de genre dans l'équipe. "Ce sont des points qui nous tenaient particulièrement à cœur en tant qu’armateurs", explique Yann le Bellec au site Web Mer et Marine.



Les aventuriers du Polarfront dans l’archipel norvégien du Svalbard / © France Télévisions - Thalassa

Une expédition exceptionnelle à la rencontre de l’ours polaire

C’était exactement ce que je voulais faire partager ce genre de moments et des aventures similaires. On est très chanceux pour le premier jour de voyage. Et encore plein de merveilles nous attendent. Ca s’annonce bien. Sophie Galvagnon

Après huit mois de travaux à Boulogne-sur-mer, le bateau est enfin arrivé aux portes du pôle Nord, l’archipel norvégien du Svalbard avec, à son bord, des voyageurs exigeants.Lors d’une randonnée, les voyageurs partagent un moment unique, celui du repas des morses. "Pour moi, ce n’est que du bonheur. Je n’aurais jamais pu imaginer de pouvoir faire ça", confie une voyageuse, émue aux larmes.Puis, c’est une autre rencontre, celle d’un face-à-face avec des ours blancs, une femelle et son jeune adolescent. "Je pensais avoir peur, mais je les sens paisibles, ça fait un drôle d’effet. C’est magique !"



Ce documentaire "Les aventuriers du Polarfront" nous raconte cette épopée pleine de surprises.



Les aventuriers du Polarfront

Yann le Bellec et Sophie Galvagnon lors de l'inauguration du Polarfront / © France Télévisions - Thalassa

Pour Yann, j’ai l’impression que c’était son rêve de toujours depuis qu’il était gamin. Ça fait partie de son âme. Confie le père de Yann le Bellec

