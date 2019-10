Déminage : Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau en partie confinés dimanche pour la destruction d'une bombe

Une bombe américaine datant de la Seconde guerre mondiale va être désamorcée dimanche 6 octobre à Boulogne-sur-Mer, a annoncé ce mardi 1er octobre la préfecture du Pas-de-Calais.



L'engin explosif de 250 kg avait été ramené par erreur par un pêcheur au port boulonnais, et est désormais stocké "dans des conditions de sécurité sérieuses".



La préfecture prévoit un important dispositif d'évacuation (sur les 250 mètres entourant la bombe) et de confinement (1500 mètres alentours). Ce dernier n'a pas encore été communiqué en détail, mais on sait d'ores et déjà qu'il touchera également Le Portel et Outreau.



Plus d'informations à venir.