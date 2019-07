Un homme de 46 ans grièvement brûlé dans un incendie à Desvres

=> https://t.co/XM0T8rdlFo#Faitsdivers pic.twitter.com/kKHKMVc4fA — La Voix Boulogne (@VDN_Boulogne) July 23, 2019

Les pompiers ont été alertés vers 12h05 ce mardi pour un feu de chambre survenu au 1étage du 10, rue Dupontchel, à Desvres, près de Boulogne-sur-mer. Son occupant, un homme de 46 ans, a été brûlé sur 90% du corps et héliporté en urgence au CHU de Lille dans un état critique.D'après le CODIS 62, il s'agissait du seul occupant de l'appartement et l'incendie ne s'est pas propagé aux habitations voisines. 24 pompiers ont dû être mobilisés pour maîtriser le sinistre.Selon La Semaine dans le Boulonnais , la victime est une figure locale, Freddy Douchez, champion et professeur de danses de salon.