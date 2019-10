DIRECT. 25 000 habitants confinés ou évacués : suivez le déminage exceptionnel d'une bombe à Boulogne-sur-Mer

14h30 Bombe désamorcée

On saura vers 14h50, au cours d'une conférence de presse si la bombe a pu être désamorcée comme prévu avant de partir en mer.



La bombe dans son hangar de stockage ce dimanche midi / © A.BENBOURNANE



14h. Repas en musique

Pendant le déminage, certains des habitants de Boulogne-sur-mer sont accueillis et pris en charge dans des salles municipales. Au menu : hachis parmentier et tarte aux pommes. Le tout en musique.



Ambiance musicale pr les évacués à la salle de la Faïencerie.#Deminageboulogbe pic.twitter.com/VEgkiH0Svk — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019





13h30. Le Préfet présente le poste de commandement



Le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer présente le poste de commandement. C’est lui qui a actionné informatiquement les sirènes ce midi. #Boulognedeminage pic.twitter.com/pqGp3azJPb — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019





12h40. Les Boulonnais, confinés, attendent toujours la fin de l'opération



Les volets fermés, les sirènes.. « On imagine ce que ça devait être pendant la guerre... ». Parole de Boulonnais confiné... #Boulognedeminage pic.twitter.com/fUBWpyAXJf — Christian Canivez (@CanivezCh) October 6, 2019





12h10. L'opération de déminage commence



Ce midi, c'est Fabien Sudry qui a actionné les sirènes ce midi, marquant le début officiel de l'opération déminage d'une bombe de 250 kilos.

Nos journalistes ont pu filmer la bombe dans le hangar où elle est stockée juste avant son départ en mer. Elle va exploser au large.



opération déminage en cours @F3nord les démineurs entrent en action à #BoulogneSurMer pic.twitter.com/f3TAX6b120 — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019





12h00. Le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier vient d'arriver. Le déminage est imminent



Le maire de Boulogne @fcuvillier vient d’arriver au poste de commandement. Début du déminage imminent.#Boulognedeminage pic.twitter.com/9WM2f7o4no — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019





11h50. Les derniers préparatifs avant l'intervention délicate







11h47. Le point sur la situation avec notre envoyé spécial



Le point sur la situation à Boulogne-sur-Mer



11h40. L'opération de déminage va débuter dans une vingtaine de minutes



Les préparatifs du déminage sont terminés. L’opération va commencer dans vingt minutes. #Boulognedeminage pic.twitter.com/7XNPjd24rH — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019





11h35. Les rues de Boulogne sont désertes



impressionnant silence dans les rues de #BoulogneSurMer des rues désertes ce dimanche @F3nord pic.twitter.com/05l1Kpu9um — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019





11h20. La Préfecture publie une photo du hangar de stockage de la bombe

#deminage #BoulognesurMer première phase de l'opération de déminage de la bombe : après la préparation de la bombe hier après-midi, les zones d'évacuation et de confinement sont mises en place. Plus aucun piéton ou véhicule n'est autorisé à entrer dans lesdites zones. pic.twitter.com/bemu891BJ2 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) October 6, 2019



11h. Partir ou rester ?

Depuis 11h, il est officiellement interdit de circuler dans une grosse partie de Boulogne-sur-Mer. Certains ont décidé de passer la journée ailleurs. D'autres doivent attendre tranquillement chez eux, sans sortir, volets fermés et fenêtres ouvertes.





10h40. Journée morte pour les commerces

"C'est notre plus grosse journée le dimanche. Une grosse grosse perte", se plaignait ce samedi Camille Baude, gérante du restaurant "Le Chatillon". A Boulogne-sur-Mer, 42 000 habitants, tous les commerces sont fermés ce dimanche. Pas bon pour les affaires.



Difficile de se ravitailler en ce jour de déminage à Boulogne ! #Boulognedeminage pic.twitter.com/37po1DOBZz — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019 On a connu cité plus riante... Rien d’ouvert place Dalton. Il faut dire que la journée s’annonce particulière #Boulognedeminage pic.twitter.com/7zAMqVVDRt — Christian Canivez (@CanivezCh) October 6, 2019



10h30. Evacuation en cours

Les navettes transportant des habitants de Boulogne-sur-Mer commencent à tourner dans le secteur d'évacuation. Pour rappel, un périmètre complètement interdit de 250 mètres a été mis en place autour de la bombe. Au-delà, les habitants seront confinés, obligés de rester chez eux.





Les personnes évacuées seront accueillis dans la salle de la Faïencerie, quartier du Brequerecque, à Boulogne-sur-Mer et salle du Mont de Couppes pour Le Portel.



10h20. 600 fonctionnaires mobilisés

gendarmes, policiers, employés municipaux et pompiers @F3nord ils sont 600 à être mobilisés ce dimanche #BoulogneSurMer sur l’opération déminage pic.twitter.com/Rh1fU6NIQA — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019



10h05. Rappel : un numéro d'urgence

Militaires, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et employés de la mairie ou de la préfecture : en tout 600 personnes sont mobilisées pour cette opération exceptionnelle de déminage d'une bombe de la Seconde guerre mondiale.45 points de contrôles sont mis en place et 2 drones des forces de sécurité intérieure survoleront régulièrement la zone.

Info pratique importante : une permanence téléphonique est assurée toute la journée à la préfecture du Pas-de-Calais.



#deminage #BoulognesurMer Une cellule d’information du public sera ouverte en préfecture ce dimanche dès 9 heures

☎️03 21 21 24 97.

▶️plus d'informations sur : https://t.co/iGQCWJDF0f (3/3) pic.twitter.com/7KRfEGr92i — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) October 4, 2019



10h. Le secteur se vide

Sylvie et Michel devaient fêter le 24 éme anniversaire de leur année mariage ce dimanche 🎉@F3nord finalement ils écourtent leur séjour à l’hôtel et repartent sur Lille en raison de l’opération déminage #BoulogneSurMer pic.twitter.com/NL6GLY3fkp — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019 🏃‍♀️ Les derniers joggeurs avant le début du confinement à Boulogne-sur-Mer. #Boulognedeminage pic.twitter.com/7XZD1F2Etq — Olivier Merlin (@MerlinOlivier) October 6, 2019



9h30. Des habitants confinés, de nombreux volets déjà baissés

aux abord du port où le déminage aura lieu @F3nord la plupart des habitants ont baissé les volets tôt ce matin #BoulogneSurMer pic.twitter.com/2aSCvqyF6A — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019

volets fermés Catherine s’apprête à passer sa journée devant la télévision 📺 confinement pour des milliers de personnes à #BoulogneSurMer @F3nord #operationdéminage pic.twitter.com/SjFQ8xg8uc — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019



9h. L'opération de déminage se prépare

opération de déminage #BoulogneSurMer les démineurs se préparent @F3nord la bombe de 250 kgs sera désamorcée en cours de journée pic.twitter.com/RroVLBIG7V — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 6, 2019

Au fil des minutes, les maisons, immeubles, commerces ou hôtels se vident ou se ferment. Tout doit être prêt pour midi.Jusque 18h30 au plus tard, certains habitants vont rester chez eux. Un périmètre d’évacuation de 250 mètres a été mis en place autour de la bombe, ainsi qu'un périmètre de confinement de la population dans un rayon de 1,5 km. Ce dimanche, il est interdit de circuler, à pied ou à bord d’un véhicule, d’entrer ou de sortir du périmètre entre 11H et 18H45. Tous les événements, animations, spectacles, rencontres sportives, offices religieux, marchés prévus sont annulés ou reportés.Les habitants doivent respecter les consignes : fermer leurs volets et ouvrir leurs fenêtres pour éviter les bris de vitres en cas d’explosion. Ils sont nombreux à l'avoir déjà fait tôt ce matin. Environ 600 personnes seront évacuées en raison de l’absence de volets sur leur logement, indispensables face au risque de projection.La bombe de 250 kilos est actuellement stockée dans un hangar sur le port de Boulogne-sur-Mer. Elle doit être neutralisée à partir de midi lors d'une opération "lourde et pas du tout ordinaire", selon les mots du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. La bombe est abîmée et la charge explosive est toujours présente. Le système de mise à feu n'est pas neutralisé.Ce dimanche matin, les démineurs sont présents à Boulogne-sur-mer, comme le montrent ces images de notre journaliste sur place Ali Benbournane.Le groupe des plongeurs-démineurs de Cherbourg doit intervenir pour neutraliser l'engin contenant 145 kg d'explosifs ramené à quai par un pêcheur, à la fin de la semaine dernière.Une équipe de spécialistes va intervenir ce dimanche pour "tenter de neutraliser la partie sensible, puis tracter la bombe au large pour la faire exploser en mer", a expliqué cette semaine le lieutenant de vaisseau Yann Geffroy, à la tête du groupe de plongeurs-démineurs de Cherbourg.Près de 25 000 personnes des communes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau seront concernés par l'opération. Entre 350 et 400 militaires, policiers, gendarmes, et sapeurs-pompiers sont mobilisés pour cette intervention qui limitera le trafic routier, maritime, aérien et ferroviaire durant la durée de l'intervention, prévue jusque 18h45.