Una fait un mort etce mardi midi dans la petite commune de, près de Desvres (Pas-de-Calais).Une femme deest décédée après avoir étéà l'abdomen par son fil âgé de. Ce dernier a également asséné desaux jambes de son(65 ans), et gravement blessé au thorax son, âgée elle aussi de 38 ans. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect se serait rendu avec ses parents chez son ex-conjointe dont il était récemment séparé afin de récupérer des affaires. C'est au moment où il s'est trouvé en présence des trois victimes qu'il serait passé à l'acte, armé de deux couteaux.

Schizophrène ?

Secours et gendarmes ont été dépêchés à 12h30 sur les lieux, au 2 rue Bois-Julien à Doudeauville. L'agresseur présumé se trouvait sur place, et a été immédiatement placé en garde à vue.Sont a conduit les autorités à le faire hospitaliser, afin qu'il soit examiné par un, qui devra déterminer si son état mental est compatible avec une garde à vue. Sonn'est pas exclue par l'autorité judiciaire.Suivi par un psychiatre, il est présenté par son entourage comme quelqu'un de schizophrène. "On suppose qu'il a mal réagi au fait que ses parents souhaitaient son hospitalisation", indique une source judiciaire.La communauté de brigades dede Desvres et la brigade de recherches de Calais sont chargés de cette enquête pour, etd'homicides.