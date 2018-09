Drame familial à Doudeauville : Christophe M. mis en examen pour assassinat et tentatives d'assassinats, et écroué

notamment après avoir été pris de "bouffées délirantes" durant sa garde à vue



Préméditation

a étésamedi après-midi pour assassinat et tentatives d'assassinats, puis placé enà Sequedin. L'homme deest soupçonné d'avoir assassiné sa mère, et tenté d'assassiné son père et son ex-conjointe, au domicile de cette dernière mardi 18 septembre à, près de Desvres.Interpellé sur place par les gendarmes juste après les faits, Christophe M., instable sur le plan mental, avait dû être hospitalisé mercredi soir dans uneLa mesure d'hospitalisation a été levée samedi matin par le corps médical, et le suspect a ainsi pu être replacé en garde à vue, pour être déféré et présenté à un juge d'instruction dans la foulée.En mettant Christophe M. en examen pour "assassinat" (et tentatives), le magistrat instructeur a donc retenu la préméditation de ces actes criminels. Le parquet ne souhaite pas communiquer sur les détails de l'enquête, mais l'origine desutilisés par le père de famille était une question cruciale. Les avait-il sur lui au moment de se rendre avec ses parents chez son ex à Doudeauville, ou les a-t-il saisis sur place, dans la maison, au moment où les conversations se sont "envenimées" ?de sa compagne depuis une quinzaine de jours, cede profession devait mardi récupérer des affaires dans l'habitation qu'il occupait encore il y a quelques semaines.Christophe M., qui résidait chez ses parents dans le bassin minier depuis sa séparation, adoptait des "" depuis plusieurs mois, selon son entourage. Ses parents avaient déjà évoqué avec lui la nécessité d'être soigné sur le plan mental.Il encourt la réclusion criminelle à