Du calcaire Lunel, extrait des carrières du Boulonnais, va se poser sur Mars ce jeudi soir

Ce soir, aux alentours de 22 heures, le robot explorateur de la Nasa, nommé Persévérance, va se poser sur Mars avec à son bord un petit morceau du Boulonnais : du calcaire, extrait des carrières de Ferques-Marquise.

Cette petite pastille, pesant à peine 1 gramme, a été reconstituée à partir de poudre de calcaire. Une poudre extraite d'un bloc de roche, prélevé lui en 2016, à Ferques, par un agent du Centre National d'Études Spatiales - CNES -

Sept mois plus tard, après avoir décollée de Cap Canaveral en Floride, en juillet dernier, cette petite pastille va terminer son extraordinaire voyage sur Mars, surnommée la planète rouge.

"Au départ je ne savais pas que les prélèvements des différents blocs du calcaire Lunel, provenant de notre carrière de Ferques, serviraient à cette mission" explique Arnaud Hamelin, géologue aux carrières du Boulonnais.

"Ce n'est qu'après analyse par le CNES que ses qualités de pureté chimique ont été pointées pour faire partie des échantillons embarqués par le Rover Persévérance. De plus c’est une roche très résistante qui peut supporter les chocs causés par ce périple."

Sélectionnée avec d'autres roches pour faire partie de la mission de recherche de la Nasa "Mars 2020", le calcaire Lunel devrait permettre de déterminer si il y a pu y avoir de la vie ailleurs que sur la terre !

Après un long voyage de plus 470 millions de kilomètres, le robot roulant Persévérance, une fois posé sur Mars, a pour mission de collecter des échantillons du sol présent sur cette planète. À son bord plusieurs instruments d'analyse qui lui permettront d'effectuer des comparatifs avec les pastilles de roches terrestres qu'il transporte.

"Les roches nous racontent beaucoup de choses. Certaines comme les calcaires ne peuvent exister que s’il y a de l’eau. Le calcaire de Lunel, présent dans le Boulonnais, date du début de la période géologique du Carbonifère. Il s'est formé sous le domaine marin, il y a plus de 325 millions d'année. Il est très riche en carbonate de calcium, ce qui est un marquant de la présence de l'eau de mer" détaille Arnaud Hamelin.

La présence de l'eau dans la roche, le témoin possible d'une vie antérieure. C’est pourquoi les recherches vont se concentrer sur l’étude des minerais.

Le Rover Persévérance va se déplacer sur le fond d'un ancien lac martien pendant au moins 2 ans, pour analyser les roches et identifier les sites de prélèvement. Des tubes scellés devront ensuite être rapportés sur Terre par une future mission, dans les années 2030, afin d’être analysés.

"L'atterrissage" aura lieu à 20H55 GMT soit 21H55 en France. En raison du délai de transmission entre la Terre et Mars, lorsque l'atterrissage sera confirmé par la Nasa, il aura en réalité eu lieu plusieurs minutes auparavant. Vous pouvez suivre cette extraordinaire aventure en direct sur la chaine YouTube du CNES

