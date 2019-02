Echinghen : une partie de l'A16 fermée de nuit pendant les travaux de rénovation du viaduc

#Travaux Fermeture #A16 entre Neufchâtel-Hardelot (n°27) et Boulogne Port (n°29), de nuit dans les 2 sens de circulation, jusqu’au 6/01 entre de 21h et 6h, à hauteur du viaduc d’Echinghen https://t.co/Us80h4k3wS Suivre les déviations. Restez à l’écoute de Sanef 107.7. pic.twitter.com/uPgW9VasHn — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) 3 février 2019

En direction de Boulogne : sortie obligatoire à Neufchâtel-Hardelot (n°27) via la D940 et la D901 en direction de Boulogne.

En direction de Paris : sortie obligatoire à Boulogne-Port (n°29) via la D901 et la D940 en direction de Neufchâtel-Hardelot (n°27).

Les bretelles d’entrée vers A16 Boulogne et Paris du péage d’Isques (n°28) seront fermées.

Les automobilistes sont invités à rejoindre l’A16 via le diffuseur de Neufchâtel-Hardelot (n°27) en empruntant la D901 et la D940.

durantentre 21h et 6hLa coupure se fera entre Neufchâtel-Hardelot, accés n°27 et Boulogne-Port, accés n°29.Situéprès de Boulogne-sur-Mer, le plus grand viaduc des Hauts-de-France est actuellement en travaux, jusqu'à la fin de l'année 2019.Le chantier de remplacement des câbles de précontrainte se poursuit pour ce pont deConstruit il y a 20 ans, il est aujourd'hui emprunté chaque jour pardont 2.000 poids lourds.Depuis début décembre, il subit d'importants travaux, aprèslors d’une inspection en novembre 2017. Le groupe Sanef continue ce chantier de remplacement des câbles.A cette occasion, ses équipes mettent en place desAvant de circuler vous pouvez :- Consulter le site web sanef.com ou télécharger l’application Sanef & Vous.- Contacter le 09 708 08 709 (appel non surtaxé).