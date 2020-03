Des élèves du Boulonnais font du basket-ball en anglais !

Des mots simples repris en classe

Des chiffres, des couleurs, des parties du corps in english / © Ville de Boulogne-sur-Mer



600 élèves vont en bénéficier

Sport et anglais sur le même parquet / © Ville de Boulogne-sur-Mer

La stature impressionne. Cédric Miller, ancien joueur du SOMB , le club de basket de Boulogne-sur-Mer, du haut de ses 2,10 mètres donne les indications en anglais aux enfants : "O.K, turn your hands… Now, your elbow… Change direction… Go quick to the basket", traduisez "O.K, tournez vos mains… maintenant, votre coude… changez de direction… allez plus vite au panier".Voilà les premières consignes de la séance d’EPS, Education Physique et Sportive, suivie par les élèves de CE2 de l’école Duchenne , salle annexe du Palais des Sports Damrémont.Une méthode simple qui semble porter ses fruits selon l'institutrice présente et spectatrice le temps de la séance : "Ils sont clairement demandeurs, je laisse Cédric gérer sa séance de A à Z. Il apporte son expertise et corrige les élèves avec précision. Les enfants se sont vite adaptés aux consignes en anglais. Le fait de les appliquer dans l’action leur permet de mieux mémoriser le vocabulaire. On voit clairement une différence entre le début et la fin du cycle. J’avais quelques élèves qui avaient des difficultés à retenir les couleurs et les chiffres. Ils ont réalisé de gros progrès".Parties du corps, chiffres, couleurs, direction, un vocabulaire de base est utilisé avant d’être approfondi par les professeurs en classe. Un dispositif innovant et qualitatif confie l’adjoint au sport Jean-Claude Etienne. Et "c’est une initiative de la ville à laquelle on a tout de suite adhéré " explique Lionel Bastide, conseiller pédagogique en EPS : "Si cela reste avant tout une séance d’EPS, la pratique de l’anglais apporte une vraie valeur ajoutée grâce à une intervention luxueuse de Cédric Miller."Sur l'année scolaire, 600 élèves boulonnais de CE2, CM1 et CM2 vont suivre ces cours de sport pas comme les autres.