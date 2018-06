Elle lègue plus d'un million d'euros à Boulogne-sur-Mer et à Médecins du monde

Une assurance-vie, une maison, des actions...

Sept ans de procédure notariale

C'est un geste qui va faire du bien, que ce soit à la ville de Boulogne-sur-Mer (plus précisément son action sociale) qu'à l'organisation Médecins du monde . Une Boulonnaise, décédée en 2011, leur a légué "à parts égales" l'équivalent d'au moins un million d'euros, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la mairie.Cette somme se répartit entre une assurance maladie, d'une valeur deeuros ainsi que d'un appartement boulevard Sainte-Beuve - le long de la mer - estimé àÀ cela s'ajoute, avec des valeurs qui dépendront de leur vente, et dedont la somme n'a pas été communiquée.Si on en parle aujourd'hui, alors que cette dame està Saint-Martin-Boulogne, c'est parce que ce legs a été officiellement accepté au cours de la dernière délibération du conseil municipal, le 28 juin. Il a fallu près de sept ans pour s'assurer de la légalité du testament, eReste à répartir le legs entre l'organisation et la ville, ce qui "" précise-t-on à la mairie.