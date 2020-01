Emploi, investissement, production... Ce que l'on sait sur le projet de ferme d'élevage de saumons à Boulogne-sur-mer

10 000 tonnes en circuit fermé

les parcs d'élevage de saumon en circuit fermé / © pure salmon



160 emplois à la clé

L'annonce a été faite ce lundi dans le cadre du sommet Choose France à Versailles. 175 million d'euros vont être investis dans le Boulonnais pour implanter une unité d'élevage et de transformation de saumons. C'est la société Pure Salmon , déjà implantée en Pologne, qui porte de ce projet.A Boulogne, la société promet de produire 10 000 tonnes de saumon en circuit fermé. Le poisson serait élevé dans des bassins fermés contenant de l'eau de mer reconstituée. Sur son site, la société affirme que cette technique "d'aquaculture terrestre" permet de de préserver l'écosystème marin et qu'elle ne nécessite ni antibiotiques, ni pesticides. Il faut compter trois ans avant que les oeufs arrivent à maturité.Pure Salmon veut également créer sur place une unité de transformation de saumons, avec découpage enpavés ou filets et fumaison. Au total, la société table sur 160 créations d'emplois. Une annonce dont s'est félicité sur sa page Facebook le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier.Le choix de Boulogne-sur-Mer, premier centre européen de transformation des produits de la mer, aurait été motivé par sa situation géographique au coeur de l'Europe, par la présence d'infrastructures routières et maritimes et de centre de formation performant.Si l'objectif de commencer les travaux de construction du cette ferme d'élevage est fixé à la fin de l'année, à ce jour, le lieu précis de l'implantation du projet est encore flou.