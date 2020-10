L’ensemble des Hauts-de-France placés, ce jeudi, en vigilance jaune par Météo France

​​​​​​Une dépression, qui se trouvait jeudi matin au large des côtes bretonnes, " va se creuser considérablement en cours de journée pour devenir une forte tempête ", baptisée Alex, " lors de son atterrage en Bretagne au milieu de la nuit prochaine " explique Météo-France.

Passage de la tempête Alex



Un temps très agité est annoncé pour plusieurs jours sur toute la façade littorale. Des vents pouvant atteindre cette nuit, 40 nœuds soit environ 74 km/h, avec des rafales jusqu'à 60-65 nœuds donc environ 116 km/h.



[#TempeteAlex] Conditions météo difficiles à partir de cette nuit jusqu’à vendredi fin de matinée pour la zone Gris-Nez et vendredi soir pour la zone Jobourg. Des coups de vents sont attendus avec des rafales jusqu’à 116km/h ➡️ https://t.co/89K6R22efh pic.twitter.com/KDII2fUq6B — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 1, 2020

La mer deviendra agitée à forte jusqu'à ponctuellement très forte. Cette perturbation sera beaucoup plus marquée sur la zone du Morbihan que sur la zone Gris-Nez. Ce département subira cette nuit les vents les plus violents. La tempête s'annonce exceptionnelle pour ce département avec des pointes possibles au-delà des 150 km/h.

La perturbation associée à la #TempêteAlex va apporter des cumuls de pluie conséquents en Bretagne (40/80mm en 24h, et même 70/150 mm les prochaines 72h).



Grande prudence requise aussi demain sur les #AlpesMaritimes avec des pluies diluviennes en journée et soirée de demain ! pic.twitter.com/zFyiVJxVVT — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 1, 2020

Prudence pour les usagers de la mer

[#Conseil] En mer, la météo peut vous mettre en difficulté !

Avant de partir, en consultez la météo. En cas de difficultés, contactez le 196 ! pic.twitter.com/Jvs3U7IOPD — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 26, 2020

Une accalmie est attendue vendredi 02 octobre dès la fin de matinée pour la zone Gris-Nez. Un nouveau passage perturbé et fortement pluvieux est prévu samedi 03 octobre 2020 sur l'ensemble de la façade.Compte-tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l’amarrage de son navire et l’arrimage du matériel à bord.Soyez prudent en bord de mer, une vague peut vous emporter ! En cas d'urgence, composez le n°196 par téléphone, ou canal 16 sur la VHF, pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin.