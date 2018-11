Equihen-Plage : une bombe américaine de 500 kilos neutralisée sans incident



Opération délicate

C'est uneencore active, d'un poids deet contenant environ 300 kg d'explosifs, qui a étéce jeudi matin àpar les démineurs de Calais.Unde 200 à 400 mètres avait été instauré autour de l'engin américain qui date de la. 200 habitations étaient concernées, une trentaine de personnes ont été accueillies dans la salle polyvalente.Les plages de Saint-Etienne-au-Mont et d'Equihen-Plage étaient interdites d'accès, et la circulation a été coupée dans plusieurs rues alentour.La bombe n'a pas été neutralisée par explosion, mais par le, petite pièce métallique qui permet son déclenchement. Une opération délicate réalisée avec succès, et qui s'est achevée vers 10h30.L'engin explosif avait étéle 12 octobre dernier sur led'Equihen-Plage, et avait été enterré depuis sous un tas de gravats.