Equihen-Plage : plages interdites et évacuations ce 15 novembre pour le déminage d'une bombe de 500 kg

Préfet du Pas-de-Calais Organisation d'une opération de déminage à Equihen-Plage le jeudi 15 novembre 2018 --- Une bombe américaine datant de la seconde guerre mondiale (d'un poids de 500kg et contenant des explosifs) a...



Habitants évacués, plages interdites

les accès aux plages d'Equihen et de Saint-Etienne-au-Mont seront formellement interdits

Piétons et véhicules seront également interdits de circuler

L'engin pèseet contient des. Datant de lamondiale, la bombe américaine a été mise à jour le 12 octobre dernier sur le chantier d'extension du camping d'(Pas-de-Calais) sur la Côte d'Opale.Son déminage est prévu ce, avec instauration par la gendarmerie nationale et la gendarmerie maritime d'unde sécurité de 400 mètres autour de la bombe.Les habitants concernés par ce périmètre seronten tout début de matinée, entre 6h et 7h, et pourront être accueillis dans lad'Equihen-Plage, place Albert Bécart. Avant de quitter leurs domiciles, ils devront en ouvrir les fenêtres et fermer les volets, afin de limiter les risques de bris de verre.sont concernées.Par ailleurs,pendant la durée de l'opération.dans le secteur : une déviation de la routesera mise en place dès 6h avec un itinéraire conseillé via la. Les autorités préfectorales indiquent aussi que la ligne 1 du bus Marinéo limitera sa desserte au niveau de la mairie, le temps de la restriction de circulation.