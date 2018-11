Ferroviaire : un investissement de 36 M EUR dans une nouvelle fonderie pour Outreau Technologies

#AvecPoleEmploi inauguration de la nouvelle fonderie Outreau Technologies 1ere partie d'un challenge important conserver le savoir-faire du territoire et créer des opportunités d'emplois dans secteur industriel haute technologie pic.twitter.com/khcPWU4gV3 — Didier THOMAS (@didier_thomas_) 16 novembre 2018

L'entreprise(Pas-de-Calais), spécialisée dans la production de coeurs de voies ferrées, a inauguré vendredi une nouvelle fonderie, première étape d'un plan d'investissement de 36 millions d'euros.Ce nouvel équipement, construit en lieu et place du bâtiment historique de 1919, était rendu nécessaire pour la sécurité des 260 employés et le développement de la production. "Nous étions sur un rythme de 3.000 coeurs de voie par an.", a ainsi expliqué David Souilah, directeur de l'usine, lors d'une visite de presse.Située à une vingtaine de km de l'entrée du Tunnel sous la Manche à Calais,l'usine d'Outreau constitue le centre de compétences européen du groupe allemand Vossloh Cogifer, leader mondial des systèmes d'aiguillage ferroviaire, qui a racheté Outreau Technologies en 2013 et possède deux autres usines en Inde et en Espagne. Sa particularité : la production de coeurs d'aiguillage pré-durcis par explosion."Il s'agit d'une grosse pièce d'acier au manganèse qui permet de passer d'une voie de chemin de fer à une autre, explique Marc-Antoine De Dietrich, PDG du groupe Vossloh Cogifer.Créée en 1857, l'entreprise Outreau Technologies fournit les chemins de fer anglais, belge, hollandais, nord-africains et la SNCF "dont le réseau est vieillissant et doit être remplacé" note M. Souilah. Un carnet de commande qui va permettre au groupe de poursuivre son chantier de modernisation: après la fonderie, un deuxième bâtiment consacré à l'usinage et la soudure verra le jour d'ici 2020.