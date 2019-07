Festival de la Côte d'Opale : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019, avec Orelsan en tête d'affiche

Chanson française à l'honneur

Festival de la Côte d'Opale : le concert d'Yves Jamait

Reportage de Corinne Sala et de Nathalie Haberer

Tube de Hoshi, "Ta marinière", sorti en 2018

Une comédie musicale gratuite en clôture

Les Franglaises, comédie musicale déjantée en clôture du festival

Hoshi à Le Portel, Marianne James à Outreau, Yves Jamait à Neufchatel-Hardelot, Père et fils à Boulogne-sur-Mer... Chaque jour, un concert a lieu dans une ville différente. C'est le concept du festival de la Côte d'Opale (FCO), qui n'a pas changé pour cette 43e édition. Tout ce qu'il faut savoir sur cette semaine de concerts, qui ont lieu jusqu'au dimanche 21 juillet.Avec la jeune chanteuse-compositrice Hoshi et sa voix éraillée, la célèbre chanteuse québécoise Cœur de Pirate ou encore le groupe pop-rock boulonnais Les Mains libres, cette édition du FCO met à l'honneur la chanson française.Et quelques artistes de la région, comme la violoniste amiénoise Eleanor Shine, première partie de Cœur de Pirate, ou Welsh Recordz, première partie d'Orelsan. Le programme est disponible sur le site du festival. Lundi 17 juillet, c'est le chanteur Yves Jamait qui s'est produit à Hardelot.Mardi 16 juillet, Hoshi se représente à Le Portel au Chaudron, à 20h30. Avec en première partie, le groupe Les Mains Libres. Pour réserver, rendez-vous sur la billetterie en ligne Digitick Pour les têtes d'affiche, le concert d'Orelsan aura lieu le jeudi 18 juillet à 20h30, place de la République à Boulogne-sur-Mer. Celui de Bernard Lavilliers sera le vendredi 19 juillet au même endroit, même heure. Il est encore possible de gagner des places pour le concert de Lavilliers ce soir, avant 19h, sur la page Facebook de la ville de Boulogne-sur-Mer Le concert de Cœur de Pirate est en revanche complet. L'artiste se représente samedi 20 juillet à la salle de Pilbois, à Desvres, à 20h30.Tous les soirs, des food trucks seront présents pour satisfaire les palais des spectateurs. Au menu : burgers fait maison par le camion Authentix, bonbons, gaufres et autres gourmandises par Paddystribu et enfin, vins et bières par La Cave de Monsieur Guy.Pour clôturer le festival le dimanche 21 juillet, une comédie musicale déjantée version Monty Python est au programme : Les Franglaises. Rendez-vous à 21h, au château de l'entente cordiale, à Condette. C'est gratuit mais pensez à réserver les billets sur le site du château.