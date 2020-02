Festival de la Côte d'Opale : Lomepal, Vanessa Paradis et Suzane à l'affiche de l'édition 2020

Suzane le 18 juillet 2020 à Boulogne-sur-Mer / © Liswaya

Lomepal à Boulogne-sur-mer le 18 juillet 2020 / © Jules Faure

Lomepal, Vanessa Paradis et Suzanne à l'affiche du Festival de la Côte d'Opale du 15 au 26 juillet 2020

Vanessa Paradis à Boulogne le 17 juillet 2020 / © ZAZZO

Les 15 500 spectateurs de l'édition 2019 en attestent, la nouvelle formule du Festival de la Côte d'Opale a trouvé son public. Portée depuis trois par la région des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et l'agglomération du Boulonnais, la manifestation joue la carte de la chanson française pour tous les publics.Cette année, Lomepal , le phénomène rap actuel, et Suzane , conteuse d'histoires, se partegeront l'affiche le 18 juillet sur le site de l'Eperon à Boulogne.Des tarifs entre 17 et 27 euros et des concerts à Boulogne, Desvres, Le Portel, Neufchâtel-Hardelot et Outreau : " Le Festival de la Côte d'Opale continue de remplir une mission de service public dans le Boulonnais" explique Thérèse Guilbert, présidente de l'association du Festival de la Côte d'Opale.Maxime Leforestier et Les Innocents se partageront la soirée du jeudi 16 juillet à Boulogne, un plateau où les guitares et les mélodies seront à l'honneur, Les Frangines , un duo acoustique guitare-voix, fera sûrement partie des belles rencontres de cet été. Rendez-Vous au Chaudron au Portel le vendredi 24 juillet.Et pour les nostalgiques, le retour des Têtes Raides le mercredi 22 juillet à Desvres.A l'occasion de son retour sur scène, Vanessa Paradis se produira à Boulogne le vendredi 17 juillet.Et puis le final de cette édition 2020 se déroulera le 26 juillet avec une soirée gratuite au Château d'Hardelot à Condette avec Irma et Ala.ni. L'été n'est plus très loin, la billeterie du festival est d'ores et déjà ouverte.