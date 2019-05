Un foodtruck du Boulonnais propose la “frite suspendue” à ses clients

Offrir une frite à une personne en précarité

La spécialité du Camion gourmand, c'est le burger à base de volaille fermière, accompagné de frites maison. Mais depuis une semaine, un nouveau produit s'est ajouté à la carte de ceC'est. "Mes clients ont la possibilité de laisser 1,5 € en plus pour l’achat d’une frite qui sera mise à disposition d’une personne en grande précarité", explique Quentin Seitz, propriétaire du Camion Gourmand "Pour nous mettre en relation avec des personnes qui pourraient être bénéficiaires, on s’est rapproché d’une association qui va pouvoir faire le lien entre ces personnes et notre foodtruck", complète le restaurateur itinérant.En une semaine,. Une petite barquette payée pour une grande offerte, une bonne idée pour cette habituée."Il fait quelque chose de très joli : la solidarité pour ceux qui en ont besoin. Donc oui, j’ai versé 1,5€. J'ai fait le geste, je le soutiens".Les clients suivent. Reste à faire connaître la démarche auprès des bénéficiaires de cet élan de générosité. A ce jour, seule une frite a été retirée.